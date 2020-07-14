كوخافي: الاستعدادات للضم على رأس أولويات الجيش الإسرائيلي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، اليوم الثلاثاء، إن الاستعدادات لتنفيذ مخطط الضم الإسرائيلي في الضفة الغربية، "على رأس أولويات الجيش الإسرائيلي في هذه الأيام".

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