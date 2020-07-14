الهيئة العربية للطوارئ: 3316 مصابا بكورونا في المجتمع العربي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد حتى الساعة الثامنة من صباح اليوم، الثلاثاء، في البلدات العربية لا يشمل المدن المختلطة، 3316 إصابة مع تسجيل 234 حالة جديدة منذ بداية الأسبوع الجاري، وفقا للمعطيات الصادرة عن الهيئة العربية للطوارئ.

وبهذا، ارتفع عدد المصابين منذ بداية الموجة الثانية إلى 2252، فيما وصل عدد الحالات النشطة إلى أكثر من 1800.

وسجلت قرية كفر قرع الارتفاع الأعلى منذ مطلع الأسبوع مع تسجيل 36 حالة جديدة، تليها قلنسوة بـ33 حالة، كسيفة بـ17 حالة، جلجولية بـ14 حالة، الناصرة بـ13 حالة، باقة الغربية بـ12 حالة، رهط بـ12 حالة، الطيبة بـ11 حالة، عرعرة بـ10 حالات، كفر قاسم بـ8 حالات، أم الفحم بـ8 حالات، يافة الناصرة بـ7 حالات، شفاعمرو بـ6 حالات.

أما من حيث عدد الحالات النشطة، فتبقى رهط في المكان الأول مع 237 حالة، ثم عرعرة النقب بـ167 حالة، باقة الغربية بـ158 حالة، كفر قاسم بـ140 حالة، كفر قرع بـ107 حالات وكسيفة بـ102 حالة.

وفي ما يلي أعداد المُصابين والمتعافين بالفيروس في عدد من البلدات العربية، لغاية الساعة الواحدة من ظهر اليوم، الثلاثاء، وفقًا لتقرير وزارة الصحة:

رهط: المصابون 394، المتعافون 158.

عرعرة النقب: المصابون 299، المتعافون 132.

حورة: المصابون 248، المتعافون 206.

دير الأسد: المصابون 153، المتعافون 149.

أم الفحم: المصابون 163، المتعافون 99.

باقة الغربية: المصابون 206، المتعافون 48.

الطيبة: المصابون 135، المتعافون 51.

جت المثلث: المصابون 66، المتعافون 33.

اللقية: المصابون 35، المتعافون 14.

عرعرة المثلث: المصابون 63، المتعافون 14.

جلجولية: المصابون 55، المتعافون 14.

طلعة عارة: المصابون 27، المتعافون 14.

كفر قرع: المصابون 134، المتعافون 26.

البعنة: المصابون 48، المتعافون 36.

شفاعمرو: المصابون 42، المتعافون 14.

جسر الزرقاء: المصابون 67، المتعافون 45.

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الفريديس: المصابون 21، المتعافون 15.

دبورية: المصابون 34، المتعافون 33.

الناصرة: المصابون 83، المتعافون 24.

طمرة: المصابون 51، المتعافون 23.

كفر قاسم: المصابون 163، المتعافون 23.

سخنين: المصابون 24، المتعافون 19.

كفر كنا: المصابون 22، المتعافون 16.

نحف: المصابون 40، المتعافون 11.

قلنسوة: المصابون 71، المتعافون 14.

مجد الكروم: المصابون 42، المتعافون 14.

الطيرة: المصابون 72، المتعافون 13.

كسيفة: المصابون 117، المتعافون 14.

إكسال: المصابون 24، المتعافون 9.

تل السبع: المصابون 22، المتعافون 5.

كفر برا: المصابون 21، المتعافون 14.

دير حنا: المصابون 19، المتعافون 13.

كفر ياسيف: المصابون 18، المتعافون 5.

كابول: المصابون 16، المتعافون 5.

ساجور: المصابون 16، المتعافون 2.

الرامة: المصابون 17، المتعافون 3.

بيت جن: المصابون 15، المتعافون 1.

جديدة المكر: المصابون 15، المتعافون 4.