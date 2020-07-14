اخبار العالم

العراق يسجل95 حالة وفاة و2022 إصابة جديدة بكورونا

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يسجل95 حالة وفاة و2022 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل

الثلاثاء 14 يوليه 2020

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الثلاثاء تسجيل 2022 إصابة جديدة بفيروس المستجد (كوفيد-19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 81757 حالة في جميع أنحاء البلاد، فضلا عن تسجيل 95 حالة وفاة.

 

وبحسب الإحصائية، فقد بلغ مجموع الوفيات في العراق 3345 حالة بعد تسجيل 95 حالة وفاة اليوم، في حين وصل إجمالي حالات الشفاء 50782 بعد تسجيل 3784 حالة شفاء اليوم أيضا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العراق يسجل95 حالة وفاة و2022 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا