شكرا لقرائتكم خبر عن الفلبين.. حملات تفتيش في المنازل بحثاً عن مصابين بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

قال مسؤول اليوم الثلاثاء إن الشرطة الفلبينية سوف تبحث جميع المنازل للعثور على المصابين بفيروس كورونا، الذين يجب عزلهم في منشآت حجر صحي وذلك لتعزيز جهود احتواء تفشي فيروس كورونا.

وقال وزير الداخلية إدواردو انو إن الذين تظهر عليهم أعراض متوسطة للفيروس أو الذين لا تظهر عليهم أعراض لا يجب أن يتم عزلهم في المنزل مالم يكن لهم غرفة وحمام منفصلين و كان من يقيم معهم من أفراد الأسرة من غير المعرضين للخطر.

وأضاف" لذلك بمساعدة وحدات الحكومة المحلية ، سوف تقوم الشرطة بتفقد جميع المنازل وسوف تنقل المصابين بالفيروس إلى منشآت عزل".

وأوضح" أنت تعرض حياة الأخرين للخطر عندما تبقى في المنزل" ، مضيفا" سوف تشفى سريعا، الأمر يحتاج فقط قضاء 14 يوما في الحجر الصحي مع تناول الطعام مجانا".