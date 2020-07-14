الكاظمي: الاعتماد على النفط تجربة فاشلة

ونقلت وكالة الانباء العراقية (واع) عن الكاظمي قوله، إن "الاعتماد على النفط تجربة فاشلة، و قلة الأموال هو بسبب سوء الإدارة والاعتماد المطلق على سياسة النفط".

وأضاف :"لدينا خطة لإصلاح النظام المالي والإداري للتحرر من عبودية النفط"، مبيناً :"جادون بمحاربة الفاسدين".



وبين الكاظمي، أن "المستثمر الجاد سيلاقي الدعم والحماية من الحكومة"، مؤكداً :"لدينا اهتمام بالمزارع ونحاول دفع مستحقات الفلاحين كاملة".

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن "الحكومة لديها خطة لدعم الفلاح".

