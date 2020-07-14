ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا إلى أكثر من 104 آلاف حالة في قطر

أعلنت وزارة الصحة القطرية، تسجيل 517 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة مقارنة بـ 418 إصابة أمس الاثنين.
وذكرت الوزارة في بيان، أنه "تم تسجيل 517 إصابة جديدة خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى أكثر من 104.5 ألف حالة، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة ليبلغ إجمالي الوفيات جراء الفيروس 150 حالة وفاة".
وأشارت إلى "تسجيل 533 حالة شفاء، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الشفاء من الفيروس في البلاد إلى 101160 حالة".
ودعت الوزارة المواطنين إلى "الالتزام باتباع الإجراءات الوقائية خاصة في الأماكن المغلقة والمزدحمة وتفادي مناطق التجمعات".
وأشارت إلى "تسجيل 533 حالة شفاء، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الشفاء من الفيروس في البلاد إلى 101160 حالة".
ودعت الوزارة المواطنين إلى "الالتزام باتباع الإجراءات الوقائية خاصة في الأماكن المغلقة والمزدحمة وتفادي مناطق التجمعات".
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