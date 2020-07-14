مصرف الرافدين يعلن إطلاق راتب المعين المتفرغ

اعلن مصرف الرافدين، الثلاثاء، عن إطلاق راتب المعين المتفرغ.



وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم إطلاق راتب المعين المتفرغ للمستفيدين المستلمين سابقا من حاملي بطاقات الدفع الإلكتروني".

ودعا المكتب المستفيدين المشمولين بالراتب الى "استلام مستحقاتهم من اي مكان يتواجدون فيه".