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مصرف الرافدين يعلن إطلاق راتب المعين المتفرغ

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اعلن مصرف الرافدين، الثلاثاء، عن إطلاق راتب المعين المتفرغ.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم إطلاق راتب المعين المتفرغ للمستفيدين المستلمين سابقا من حاملي بطاقات الدفع الإلكتروني".

 

ودعا المكتب المستفيدين المشمولين بالراتب الى "استلام مستحقاتهم من اي مكان يتواجدون فيه".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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