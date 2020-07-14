امانة بغداد تعلن منع تقطيع وبناء على ارض زراعية جنوب بغداد

اعلنت امانة بغداد، الثلاثاء، عن منع تقطيع وبناء على ارض زراعية جنوب بغداد.
وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "ملاكاتنا في دائرة بلدية الرشيد تمكنت وباسناد مديرية الحراسات والامن في امانة بغداد واللواء 6 شرطة اتحادية من منع تقطيع ارض زراعية ضمن منطقة شهداء البياع بغية بيعها كقطع اراض سكنية".
وأضاف البيان أن "بلدية الرشيد تحركت بشكل عاجل لتقوم بازالة معالم التقطيع واتلاف ومصادرة مواد البناء والتحذير من التجاوز او تقطيع الارض مستقبلاً".
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