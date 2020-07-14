شرطة كربلاء تفرض سيطرتها على نزاع عشائري اندلع داخل المحافظة

وذكرت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "بعد أن علمت قيادة شرطة كربلاء المقدسة بوجود نزاع عشائري في قضاء الهندية وجه قائد الشرطة على الفور بتشكيل قوة قتالية لفرض الامن والنظام ولمعرفة ملابسات الحادث واحالة المتهمين الى القضاء".وأضافت، أن "قوة من قسم شرطة الهندية وفوج طوارئ كربلاء الثاني وقوة سوات توجهت لفرض طوق أمني حول المنطقة واثناء محاولة القبض على طرفي النزاع جرح منتسبين اثنين أحدهما من مركز شرطة الجدول الغربي والآخر من فوج طوارئ كربلاء الثاني.".

وأشارت القيادة، إلى أن "النزاع الذي حصل بسبب مشاكل عشائرية قديمة وتجدد النزاع مما أدى لمقتل شخص من إحدى العشيرتين ووفاة آخر (مستطرق)، إضافة لجرح شخصين اخرين من طرف النزاع الثاني".



وبينت، أنه "تم إلقاء القبض على سبعة أشخاص من الطرفين وتمت احالتهم الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفقا للقانون".