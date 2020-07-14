طالبان ترحب بانسحاب الجيش الأمريكي من 5 قواعد بأفغانستان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رحبت حركة طالبان ،الثلاثاء، بانسحاب القوات الأمريكية من خمس قواعد عسكرية في أفغانستان بناء على بنود اتفاق وقعته واشنطن مع طالبان في أواخر فبراير/شباط الماضي.



وأعلن الجانب الأمريكي اليوم الانسحاب من 5 قواعد، فيما لم يكشف الجانبان عن الموقع الدقيق للقواعد التي تم إخلاؤها، لكن المعلومات التي قدمها مسؤولون أفغان وأمريكيون تشير إلى أن الجنود غادروا القواعد في مقاطعات هلمند وأوروزجان وباكتيكا ولغمان.

ورغم الترحيب، اتهمت الحركة الجيش الأمريكي بتنفيذ ضربات جوية في مناطق "خارج مناطق القتال النشطة".

وينص الاتفاق بين الولايات المتحدة وطالبان على إن تترك القوات الأمريكية خمس قواعد وأن تخفض مستوى قواتها إلى 8600 فرد خلال 135 يوما ، وانتهت المهلة الإثنين.

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وأكد مبعوث السلام الأمريكي لأفغانستان زلماي خليل زاد، الثلاثاء، أن واشنطن نفذت المرحلة الأولى من التزاماتها بموجب الاتفاق.

لكن خليل زاد انتقد ارتفاع مستوى العنف في البلاد وأدان هجوم لطالبان على عاصمة إقليمية أسفر عن مقتل 12 من أعضاء وكالة الاستخبارات الأفغانية وجرح 63 آخرين، مضيفا أنه يتعارض مع التزام طالبان بالحد من العنف.

وقال المسؤول الأمريكي إنه في المرحلة التالية من التنفيذ، سوف يدفع من أجل إكمال الإفراج المستمر عن المحتجزين بشكل متبادل بين الحكومة الأفغانية والمسلحين، والحد من العنف، والوفاء الكامل بالتزامات طالبان لمكافحة الإرهاب وبدء محادثات السلام في أفغانستان التي يمكن أن تنهي في نهاية المطاف عقودا من الحرب في البلاد.