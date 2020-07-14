قبائل ليبيا تؤيد دعوة مجلس النواب لمصر للتدخل لدحر "الاحتلال" التركي

أعلن المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا تأييد القبائل للدعوة التي أطلقها مجلس النواب للقوات المسحلة المصرية بالتدخل عسكريا في البلاد لحفظ الأمن القومي.

وجاء في بيان التأييد الذي اطلعت عليه "العين الاخبارية"، أن "القبائل الليبية تقف ضد المشروع التركي وستتصدى له بكل ما لديها من قوة". .

وطالب المجلس الليبيين بالوقوف بقوة خلف قيادته السياسية والعسكرية ومساندة الجيش المصري في حال تقدمت قواته لردع العدوان التركي.

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وقال المجلس إن "التصعيد التركي جاء بعد رفض الشعب الليبي إعادة تصدير النفط تحت سلطة مصرف ليبيا المركزي الموالي لحكومة فايز السراج وتركيا".

وأمس الإثنين، دعا مجلس النواب الليبي، القوات المسلحة المصرية للتدخل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري إذا رأت أن هناك خطر يداهم البلدين.

وأكد المجلس أن "مصر تمثل عمقا استراتيجيا لليبيا على كافة الأصعدة الأمنية والاقتصادية والاجتماعية على مر التاريخ".

وتابع أن "الاحتلال التركي يهدد ليبيا بشكل مباشر ودول الجوار في مقدمتها مصر، والتي لن تتوقف إلا بتكاتف الجهود من دول الجوار العربي".

