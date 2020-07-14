عبير موسى: سحب الثقة من الغنوشى يمضي على قدم وساق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

أكدت النائبة التونسية عبير موسى، أن راشد الغنوشى، رئيس البرلمان، فقد شرعيته ولن نقبل بأى جلسة يترأسها، مشددة على أن سحب الثقة من الغنوشى يمضي على قدم وساق، وذلك وفق "العربية".



وكانت رئيسة كتلة الدستورى الحر التونسية، عبير موسى، قد أكدت أن أحزاب وكتل برلمانية تونسية تبدأ إجراءات سحب الثقة من الإخوانى راشد الغنوشى رئيس البرلمان، وذلك لإبعاد الأخطبوط الإخونى من التحكم فى مفاصل الحكومة، والتحكم فى ضمائر التونسيين.

Advertisements

وأضافت، خلال لقائها مع الإعلامية لبنى عسل عبر برنامجها الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، أنه اليوم ننتظر عددا من الإمضاءات لسحب الثقة منه، ونأمل وصول العدد المطلوب لسحب الثقة، وتكليف حكومة جديدة.

وتمنت عبير موسى: "ألا تتأثر الكتل البرلمانية من هذا، ومصرون عليه ونثمن كل خطوة لدعم المطلب وتحقيقه على أرض الواقع، نحجنا فى تعريه هذا التنظيم، خلال الأشهر التى تولى بها الغنوشى، وهناك أجندة لا وطنية أذا تمكنا من مفاصل الدولة".

وكانت رئيسة كتلة الدستورى الحر التونسية، عبير موسى، أن تحرير تونس من أخطبوط الإخوان ينطلق بسحب الثقة من رئيس البرلمان التونسى راشد الغنوشى، لافتة إلى وجود مشاورات بين الكتل النيابية فى هذا الإطار لسحب الثقة من رئيس حركة النهضة الإخوانية.