سلطان القاسمي يصدر قراراً إدارياً بتشكيل مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

أصدر الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة القرار الإداري رقم /6/ لسنة 2020م بشأن تشكيل مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية.



ونص القرار الإداري على أن يُشكّل مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية برئاسة الشيخ/ صقر بن محمد بن خالد القاسمي، وعضوية كل من سعيــد غانم مطر السويدي وصالح محمد سعيد القابض الطنيجي ومحمـد راشد بيـات والدكتور يعقوب علي سعيد خلف النقبي.

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ووفقاً للقرار الإداري يُوزع مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية المناصب الإدارية بين أعضائه في أول اجتماع يعقده، وينتخب المجلس نائباً للرئيس من بين الأعضاء توافقياً أو عبر الاقتراع السري المباشر.

وحدد القرار الإداري مدة العضوية في المجلس أربع سنوات تبدأ من أول اجتماع له، يجوز تمديدها لمدة أو مدد مماثلة، ويستمر المجلس في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تعيين مجلس جديد ويجوز إعادة تعيين من انتهت عضويتهم.

ويُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية كل في ما يخصه تنفيذ أحكامه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.