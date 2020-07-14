بتأمين من الداخلية.. شاهد لحظة هدم عدد من الأبراج والعقارات المخالفة بـ 4 محافظات(فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

أعد قطاع الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الداخلية مقطع فيديو يوضح أبرز جهود الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن في تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

كانت قوات الشرطة شنت حملات مكبرة هدفها تأمين قرارات إزالة التعديات بمختلف المحافظات اتساقا مع القرارات التي اتخذتها الدولة في هذا الصدد، وتنفيذا لتوجيهات القيادة الساسية بعدم التهاون مع أي مخالفات بناء أو تعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

إزالة تلك المخالفات تأتي تأكيدا على أن الدولة عازمة على إعادة حقوقها وتنفيذ القانون على المخالفين سواء مخالفات البناء بدون ترخيص أو تجاوز ارتفاع المباني والبناء عشوائي والتعدي على أملاك الدولة.