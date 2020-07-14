وزير التعليم العالي: تدبير 600 مليون جنيه لإنشاء 4 كليات بجامعة السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس– حسام الدين أحمد:

أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، أن جامعة السويس ستصبح واحدة من أحدث الجامعات على مستوى مصر ومنطقة الشرق الأوسط، بما تمتلكه من إمكانيات علمية ومعملية تنافس بها كبرى الجامعات في المنطقة، كما تضم كليات يحظى خريجيها بطلب في سوق العمل داخل القطر وخارجه.

جاء ذلك خلال تفقد الوزير أعمال المرحلة الأولى من إنشاء مجمع الكليات الطبية في السويس، على مساحة 33100 متر، موزعة على 4 أدوار، والمخصص لكلية الطب البشري، ويجرى تخصيص جزء من المبنى ليشمل كلية طب الأسنان لحين إتمام التوسعات المستقبلية.

وأشار "عبد الغفار" الى أن المرحلة الأولى التي جرى الانتهاء منها بكلية الطب، تضم أقسام معملية لتواكب أحدث وسائل التعليم للمحاكاة الطبية، وبلغت تكلفة اعمال الانشاء 350 مليون جنيه، ويجري تدبير موارد مالية 600 مليون جنيه لإنشاء 4 كليات أخرى.

رافق الوزير الدكتور السيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس، والدكتور علي عطا نائبه لشئون التعليم والطلاب، والدكتور سعيد عبادي عميد كلية الطب والدكتور أشرف حنيجل عميد كلية الهندسة، وعمداء الكليات.