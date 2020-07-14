"تربحا من عملهما".. ضبط مديري إدارتي التعليم الخاص والأمن بمديرية العبور التعليمية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:

ضبطت الأجهزة المختصة في محافظة القليوبية، اليوم الثلاثاء، مديري إدارتي التعليم الخاص والأمن بمديرية العبور التعليمية، لاتهامهما بالحصول على أموال من المواطنين نظير تقديم تسهيلات لهم وقبول أوراق أبنائهم في بعض المدارس.

وكان عدد من أولياء أمور الطلاب، تقدموا ببلاغات وشكاوى بحصول مدير إدارة التعليم الخاص ومدير إدارة الأمن في العبور على مبالغ مالية منهم، نظير تسهيل إجراءات قبول أبنائهم في بعض المدارس الخاصة.

وتوصلت التحريات بعد فحص الشكاوى والبلاغات، إلى صحة المعلومات وجرى ضبطهما وتحرر محضر بالواقعة.

من جانبه قال طه عجلان وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، إنه جاري اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما، مشيرًا إلى أن الواقعة قيد التحقيق في النيابة.