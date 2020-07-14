الخميس المقبل.. قطع المياه عن مدينة بورفؤاد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد- طارق الرفاعي:
تلقى مجلس مدينة بورفؤاد، إخطارًا من غرفة عمليات محافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، بقطع المياه عن المدينة بالكامل الخميس المقبل لأعمال صيانة ورفع كفاءة المحطات.
وتضمن الإخطار، أن هيئة قناة السويس وبالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ستجري عملية قطع المياه عن مدينة بورفؤاد بالكامل، اعتبارًا من الساعة الحادية عشر مساء يوم الخميس المقبل، وحتى الساعة التاسعة من صباح يوم الجمعة الموافق 17 يوليو.
كما تضمن الإخطار، أنه سيجرى خفض ضغط المياه عن مدينة بورسعيد وبورفؤاد بداية من الساعة الثانية ظهر يوم الخميس.
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