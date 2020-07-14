بريطانيا تُجرّد "هواوي" من شبكات الجيل الخامس

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن- (د ب ا): قررت بريطانيا، الثلاثاء، منع شركات الهواتف المحمولة من شراء شبكات الجيل الخامس الخاصة بشركة هواوي الصينية بعد 31 ديسمبر المقبل. وذكرت هيئة الاذاعة البريطانية " بي بي سي" أن الحكومة قررت إلزام شركات الهواتف المحمولة بإزالة كل تقنيات الجيل الخامس الخاصة بهواوي من شبكاتها بحلول عام 2027. Advertisements وقد أعلن وزير الاعلام والثقافة أوليفر دودن عن هذا القرار أمام مجلس العموم. وقال دودن إن هذه الخطوة سوف ترجئ بدء عمل شبكات الجيل الخامس في بريطانيا لمدة عام. وأضاف" هذا لم يكن قرارا سهلا، ولكنه قرار سليم بالنسبة لشبكات الاتصالات البريطانية، وبالنسبة لأمننا القومي واقتصادنا، الآن وعلى المدى الطويل على السواء".

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