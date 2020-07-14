رابط التقديم في جامعة الملك خالد بالسعودية والشروط اللازمة 2020

أعلنت جامعة الملك خالد استمرار القبول والتسجيل في برامج الدبلومات التطبيقية لعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر للطلاب والطالبات في مقر الجامعة الرئيسي بأبها والمقرات الأخرى إلى بداية شهر محرم القادم.

ولفت المتحدث الرسمي للجامعة الدكتور مفلح القحطاني إلى أن الدبلومات التطبيقية المطروحة تقدّمها عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالجامعة، ومصنفة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويمكن الاطلاع عليها والتسجيل

من الخلال الموقع الرسمي حيث وتابع القحطاني: تستهدف الدبلومات تخصصات ومجالات حيوية تتسق مع رؤية المملكة 2030 وما تتطلبه التنمية وسوق العمل.

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وأكد استمرار عمليات المفاضلة بالتنسيق بين الكليات وعمادة الدراسات العليا لإعلان نتائج المقبولين والمقبولات في برامج الدراسات العليا التي تم استقبال طلبات القبول فيها مؤخرًا؛ مؤكدًا

أن الإعلان عن النتائج سيكون قبل بداية الفصل الدراسي بوقت كافٍ يتمكن خلاله المقبولون والمقبولات من إكمال إجراءات قبولهم ومن ثم الانتظام في الدراسة.

وذلك في كليات جامعة الملك خالد بدء من يوم الثلاثاء 23 ذي القعدة وحتى يوم 28 من ذي القعدة كما يمكن الاطلاع على شروط القبول والإجراءات المتبعة من موقع الجامعة .

للتسجيل والقبول في جامعة الملك خالد .. من هنا

للتسجيل والقبول في جامعة الملك خالد .. من هنا

للتسجيل والقبول في جامعة الملك خالد .. من هنا