السودان : مقتل 9 أشخاص في أحدث دامية بمنطقة فتا برنو في شمال دارفور

قالت وكالة السودان للأنباء سونا إن الأحداث الدامية التي شهدتها وحدة فتا برنو في شمال دارفور غرب السودان، أسفرت عن مقتل 9 أشخاص، بينهم امرأة، وجرح 14 آخرين وفقا لموقع روسيا اليوم.

وبدأت منسقية العون الإنساني بولاية شمال دارفور وبالتنسيق

مع بعثة الاتحاد الأفريقى والأمم المتحدة في دارفور (يوناميد)، في إجلاء الجرحى من المنطقة إلى مدينة "كتم"، توطئة لنقلهم إلى عاصمة شمال دارفور "الفاشر.

Advertisements

وقال منسق العون الإنساني في شمال دارفور ابراهيم

حامد إن معظم الضحايا كانوا من نازحي معسكر "فتا برنو"، لافتا إلى أن تعرضوا لاعتداء قام خلاله المعتدون بنهب أصول وممتلكات النازحين ومولد كهربائي ووحدة الطاقة الشمسية الخاصة بمحطة المياه والسوق المنطقة.



ودعت منسقية العون الإنساني، وكالات الأمم المتحدة إلى اجتماع طارئ اليوم لاستعراض الأوضاع الإنسانية في "فتا برنو" وكيفية الاستعداد لمعالجتها.