السودان : معدل التضخم الشهر الماضي يتخطى 136%

ارتفع معدل التضخم في السودان في شهر يونيو الماضي إلى 136.36%، بارتفاع قدره 22.13% عن شهر مايو.
زيادة أسعار جميع مكونات مجموعة الأغذية والمشروبات خاصة أسعار (الخبز والحبوب، اللحوم، الدهون، الزيوت البقوليات، واللبن الطازج) وغيرها من السلع، إضافة إلى ارتفاع أسعار مجموعة النقل والوقود والسكن، والسلع المرتبطة بالترويج والثقافة.
وذكر الجهاز المركزي للإحصاء، في بيان اليوم الثلاثاء، أن سبب الارتفاع في معدل التضخم،
وارتفع معدل التضخم في المناطق الحضرية إلى 112.41% في يونيو، مقارنة بـ 96.93% في مايو، كما ارتفع معدل التضخم في الريف إلى 155% في يونيو بينما كان 127.38% في مايو.
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