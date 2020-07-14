سمحت سلطنة عمان، اليوم الثلاثاء، بدء السماح للمواطنين بالسفر للخارج، شريطة تقديم طلب للسلطات بذلك والخضوع للحجر الصحي لدى عودتهم.
قالت وكالة الأنباء العمانية، إن "اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا قررت بدء السماح للمواطنين بالسفر للخارج لكن يتعين عليهم تقديم طلب للسلطات بذلك والخضوع للحجر الصحي لدى عودتهم".
وأشارت اللجنة إلى الزيادة الملحوظة في أعداد الوفيّات، وكذلك الزيادة
وأعلنت وزارة الصحة العمانية، فيوقت سابق اليوم، أن عدد ضحايا فيروس كورونا المستجد بلغ 273 بعد تسجيل وفاة أربعة عشر مصابا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وذلك من بين نحو 60 ألف مصاب بالفيروس الذي أعلنته منظمة الصحة العالمية قبل نحو أربعة أشهر "وباء عالميا".
كما أعلنت الوزارة، عبر موقعها، عن تسجيل 1389 إصابة مؤكدة بالفيروس، منذ الأمس، ليبلغ إجمالي الحالات في البلاد 59568 حالة. وبالمقابل، سجلت وزارة الصحة العمانية، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 730 حالة تعافٍ من الإصابة بـ "كورونا"؛ ليصبح العدد الكلي لهذه الحالات 37987.
كانت هذه تفاصيل خبر سلطنة عمان تسمح لمواطنيها بالسفر للخارج بشروط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.