أسوشيتد برس: الأقمار الاصطناعية تلتقط صورًا توضح تضخم خزان سد النهضة الإثيوبي

التقطت الأقمار الاصطناعية صورًا جديدة لخزان سد النهضة الإثيوبي، تظهر أنه بدأ بالامتلاء، لكن محللًا رجح أن يكون السبب في ذلك الأمطار الموسمية وليس إجراءً من جانب الحكومة.

وأشارت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إلى أن تلك الصور جاءت في وقت انتهت فيه المحادثات بين مصر وإثيوبيا والسودان حول ملء وتشغيل السد من دون التوصل لاتفاق، وكانت إثيوبيا أعلنت أنها ستبدأ

في ملء خزان السد هذا الشهر حتى من دون اتفاق، وهو ما سيزيد من حدة التوترات. ولم يعلق المسئولون الإثيوبيون على تلك الصور.

من جهته، اعتبر ويليام دافيسون، المحلل في مجموعة الأزمات الدولية، أن الصور التى التقطها القمر الصناعي سينتينل -1 التابع لوكالة الفضاء الأوروبية في 9 يوليو الجاري وتظهر الخزان

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المتضخم، من المحتمل أن تكون بسبب المياه خلال موسم الأمطار.

ورأت "أسوشيتد برس" أن الانتكاسة الأخيرة في المحادثات بين الدول الثلاث تقلص الآمال في التوصل إلى اتفاق قبل أن تبدأ إثيوبيا في ملء الخزان.

ولفتت الوكالة الأمريكية إلى فشل سنوات من المحادثات حول السد في التوصل إلى حل رغم مجموعة متنوعة من الوسطاء، بما في ذلك إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،، مشيرة إلى أن الجولة التي توسط فيها الاتحاد الأفريقي وراقبها مسؤولون أمريكيون وأوروبيون، أثبتت عدم اختلافها عن الجولات السابقة.