القبول إلكترونيا في جامعة الملك خالد بالسعودية



أعلنت جامعة الملك خالد عن استمرار القبول والتسجيل في برامج الدبلومات التطبيقية لعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر للطلاب والطالبات في المقر الرئيس بأبها والمقرات الأخرى إلى بداية شهر محرم المقبل.

وأتاحت جامعة الملك خالد إمكانية الاطلاع على الدبلومات التطبيقية المطروحة ، علمًا بأنها تستهدف تخصصات ومجالات حيوية تتسق مع رؤية المملكة 2030 وما تتطلبه التنمية وسوق العمل.

يأتي ذلك فيما تستمر عمليات المفاضلة بالتنسيق بين الكليات وعمادة الدراسات العليا لإعلان نتائج المقبولين والمقبولات في برامج الدراسات العليا التي تم استقبال طلبات القبول فيها مؤخرًا، مؤكدًا أن الإعلان عن النتائج سيكون قبل بداية الفصل الدراسي بوقتٍ كافٍ يتمكن خلاله المقبولون والمقبولات

من إكمال إجراءات قبولهم ومن ثم الانتظام في الدراسة.

وسيتم قبول خريجي وخريجات الثانوية العامة في درجتي البكالوريوس ودبلوم كليات المجتمع بكليات جامعة الملك خالد إلكترونيًّا اعتبارًا من يوم الثلاثاء 23 ذي القعدة وحتى 28 من الشهر نفسه.

وأعلنت الجامعة عن شروط القبول، والتي يرصدها موقع “رواد الأعمال“؛ حيث جاءت كما يلي:

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1. أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو من أم سعودية.

2. أن يكون حاصلًا على الهوية الوطنية.

3. ألا يكون الطالب قد فُصل أكاديميًا من الجامعة أو من أي جامعة سعودية أخرى.

4. لقبول الكليات الصحية؛ يجب أن لا يقل المعدل التراكمي للثانوية العامة عن 90%، وأن يكون من خريجي السنة الحالية.

5. أن لا يمضي أكثر من 5 سنوات من تاريخ الحصول عىل شهادة الثانوية العامة.

وأقرت الجامعة احتساب النسبة المؤهلة (30٪؜ النسبة التراكمية للثانوية العامة و50٪؜ اختبار القدرات و20٪؜ الاختبار التحصيلي) للقبول في التخصصات العلمية للطلاب وفي جميع التخصصات للطالبات، واحتساب النسبة الموزونة للقبول في التخصصات النظرية للطلاب (50٪؜ النسبة التراكمية للثانوية العامة و50٪؜ اختبار القدرات)، على أن يكون موعد إعلان نتائج الترشيح في 30 من شهر ذي القعدة، وسيتم طرح ما تبقى من مقاعد عن طريق خدمة القبول الفوري مع إمكانية تغيير القبول عن طريق البوابة الإلكترونية لمن صدر له رقم جامعي وفي المتاح من المقاعد من يوم الخميس 2 ذي الحجة حتى يوم السبت 18 من الشهر نفسه.