بالفيديو..استهداف دورية روسية – تركية جنوب إدلب توقع عدد من الإصابات

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هزّ انفجار ضخم جنوب إدلب أثناء مرور دورية روسية تركية مشتركة على طريق M4 بين بلدة أورم وأريحا، ولم يتم معرفة الجهة التي تقف وراء هذا الهجوم.

وانتشر على مواقع التواصل فيديو يُظهر لحظة وقوع الانفجار قرب إحدى آليات الدورية.

ولاحقا، نقلت وكالة “رويترز عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن عبوة زرعها “متشددون سوريون” انفجرت خلال مرور دورية روسية – تركية مشتركة في سوريا مما أدى إلى إصابة ثلاثة جنود روس، كما أصيب العديد من الجنود الأتراك.

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وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان ذكر في تقرير بثه قبل وقوع الانفجار أن “الدورية المتشركة توقفت قليلا، وسط دوي انفجارات ضربت المنطقة، ناجمة عن تفجير ألغام على طريق الـ M4 من قبل الجيش التركي”.

ورصد المرصد صباح اليوم الثلاثاء، تسيير القوات الروسية دورية جديدة برفقة نظيرتها التركية، على طريق اللاذقية – حلب الدولي، حيث انطلقت الدورية من قرية ترنبة بريف إدلب الشرقي واتجهت نحو قرية عين حور الواقعة بريف اللاذقية الشمالي، وهي آخر منطقة على طريق مناطق نفوذ الفصائل.

وبحسب المرصد تم خلال الاتفاق الروسي – التركي الذي حصل في الخامس من شهر مارس الفائت، على تسيير دوريات مشتركة على كامل طريق الـ M4.