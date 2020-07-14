كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 14 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الجيش الأرمني: القوات الجوية تسقط طائرة مسيرة أذربيجانية بالمنطقة الحدودية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية، اليوم الثلاثاء، أن قوات الدفاع الجوي أسقطت طائرة مسيرة أذربيجانية في المنطقة الحدودية وسط التصعيد الأخير.
وكتبت شوشان ستيبانيان، المتحدثة باسم الوزارة على فيسبوك: "ضربت وحدات الدفاع الجوي الأرمنية طائرة بدون طيار تابعة للقوات المسلحة الأذربيجانية تستخدم كنظام للسيطرة على الحرائق."، كما أوردت وكالة "سبوتنيك".
وقعت يوم الأحد مواجهة مسلحة على الحدود الأذربيجانية الأرمينية، ولا سيما بعيدًا عن المكان الذي يتبادل فيه الطرفان العداء عادة في منطقة ناغورنو كاراباخ المتنازع عليها.
وقع الاشتباك بالقرب من قرية موفسيس على طول خط الاتصال بين مقاطعة تافوش الأرمينية وإقليم توفوز الأذربيجاني. اتهمت يريفان وباكو ببدء إطلاق النار على بعضهما البعض.
أفادت وزارة الدفاع الأذربيجانية عن مقتل أربعة جنود، في حين أفادت وزارة الدفاع الأرمينية عن إصابة جنديين.
وذكرت أرمينيا يوم الاثنين، أن أذربيجان واصلت الهجوم وقصفت الأراضي الأرمنية بمعدل 15-20 دقيقة.