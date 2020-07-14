كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 14 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر صحيفة: الإمارات أثبتت للعالم أنها سند للمحتاجين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت صحيفة البيان، إن دولة الإمارات أثبتت للعالم أنها سند للمحتاجين ورمز للعطاء الإنساني وصاحبة رسالة سامية تحمل قيماً ومبادئ نبيلة تنادي بها قيادتنا الرشيدة، وتعمل من أجلها في خدمة الإنسان.

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وأضافت الصحيفة، أن الإمارات دولة رائدة عالمية في الإسراع بتقديم المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية الحرجة رغم عوائق إغلاق الحدود.

وتابع الصحيفة الإماراتية، أن المساعدات التي قدمتها الإمارات لدول العالم لا تعكس فقط ثقافة وسلوكاً وأخلاقاً، بل تجسّد أيضاً الإنسانية والمفهوم المعروف باسم المصير المشترك للإنسانية، وبهذا ضربت الدولة أروع الأمثلة في مساعدة الآخرين؛ القريب منهم والبعيد، ولهفة المستنجد ومساعدة المستغيث، حتى يتجاوز محنته، واتخذت من المجال الإنساني واحداً من أهدافها الدائمة لخدمة البشرية.

