فيديو توكل كرمان من نوبل لخدمة الإخوان

أثار ارتباط الناشطة اليمنية توكل كرمان، بجماعة الإخوان المتطرفة غضب جميع دول العالم، حيث قال صحفيون إن اختيار "فيسبوك" لكرمان "يثير الدهشة والصدمة للكثيرين في الشرق الأوسط وأماكن أخرى".

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وتعتبر الصحفية والناشط اليمنية توكل كرمان، الحائزة على جائزة نوبل للسلام عام 2011، عضو معترف به علنا في تنظيم "الإخوان".

وكان محلل أمريكي، إدارة شركة موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، طالب بطرد الناشطة اليمنية الداعية للتطرف والكراهية، توكل كرمان من "مجلس حكماء" الموقع.