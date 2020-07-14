كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 14 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر فيديو توكل كرمان من نوبل لخدمة الإخوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أثار ارتباط الناشطة اليمنية توكل كرمان، بجماعة الإخوان المتطرفة غضب جميع دول العالم، حيث قال صحفيون إن اختيار "فيسبوك" لكرمان "يثير الدهشة والصدمة للكثيرين في الشرق الأوسط وأماكن أخرى".
وتعتبر الصحفية والناشط اليمنية توكل كرمان، الحائزة على جائزة نوبل للسلام عام 2011، عضو معترف به علنا في تنظيم "الإخوان".
وكان محلل أمريكي، إدارة شركة موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، طالب بطرد الناشطة اليمنية الداعية للتطرف والكراهية، توكل كرمان من "مجلس حكماء" الموقع.