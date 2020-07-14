كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 14 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الولايات المتحدة تنفذ أول عملية إعدام فيدرالية في 17 عاما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفذت الولايات المتحدة الأمريكية أول إعدام فيدرالي لها منذ 17 عامًا، حيث أعدم رجلًا في أوكلاهوما أدين بقتل عائلة أركنساس في التسعينات.

قُتل دانييل لويس لي بالحقنة المميتة بسبب اعتراضات عائلة الضحايا بعد أن قضت المحكمة العليا الأمريكية في رأي صدر في وقت متأخر من الليل بأن الإعدام قد يمضي قدمًا، كما أوردت وكالة "سبوتنيك".

قبل أن يُقتل، كرر "لي" أنه رجل بريء، قائلاً: "لم أفعل ذلك ... لقد ارتكبت الكثير من الأخطاء في حياتي، لكنني لست قاتلًا".

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أُدين "لي" في أركنساس بقتل تاجر السلاح ويليام مولر عام 1996 وزوجته نانسي وابنتها سارة بويل البالغة من العمر 8 سنوات.

وتأجلت عدة عمليات إعدام في البداية عندما حكمت محكمة المقاطعة الأمريكية في واشنطن يوم الاثنين بأنه لا تزال هناك بعض التحديات القانونية التي لم يتم حلها.

وفقًا لمركز معلومات عقوبة الإعدام، يوجد 62 سجينًا في انتظار تنفيذ حكم الإعدام الفيدرالي.