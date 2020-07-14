كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 14 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر بريطانيا توقف مشاركة هوواوي في إنشاء شبكات الجيل الخامس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت السلطات البريطانية، إنها ستوقف مشاركة شركة هوواوي في إنشاء شبكات الجيل الخامس اعتبارا من نهاية العام الحالي، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

ويذكر أن هواوي، أعلنت عن صعودها للمركز الـ 45 في تقرير براندز - BrandZ السنوي عن أكثر 100 علامة تجارية عالمية قيّمة الصادر عن معهد كانتار Kantar - ذراع مجموعة دبليو بي بي WPP والمتخصص بدراسات السوق. حيث ارتفعت قيمة علامة هواوي التجارية بنسبة 9% على أساس سنوي وتُقدر قيمة العلامة التجارية ب29.4 مليار دولار أمريكي، بينما يعد عام 2020 هو العام الخامس على التوالي التي تُصنف فيها هواوي ضمن أفضل 50 علامة تجارية في العالم، وهو دليل على نجاح هواوي في تنفيذ رؤيتها طويلة المدى لبناء عالم ذكي كامل الارتباط.

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وفقًا للتقرير، شهد إجمالي قيمة العلامة التجارية لأعلى العلامات التجارية العالمية ارتفاعًا بنسبة 5.9 في المائة مقارنة بالعام الماضي، مع بقاء قطاع التكنولوجيا المساهم الأول لمدة 15 عامًا على التوالي، وهو ما يمثل 37 في المائة من أفضل 100 علامة تجارية. تكتسب العلامات التجارية الصينية مكانة بارزة أيضًا، حيث صُنفت 17 علامة تجارية من بين أفضل 100 شركة، بما في ذلك خمس شركات ضمن "أفضل 20 شركة ترتفع" - التي زادت قيمتها كثيرًا.

طرحت هواوي مجموعة من المنتجات الجديدة، بما في ذلك الهاتف الذكي القابل للطي HUAWEI Mate Xs، والجهاز اللوحي HUAWEI MatePad Pro 5G ومتجر AppGallery، منصة توزيع تطبيقات الطرف الأول من هواوي. قدمت هواوي بصفة رسمية استراتيجيتها لحياة سلسة والمدعمة بالذكاء الاصطناعي، وتعيد تأكيد جهودها للاستثمار في مجموعة كاملة من تكنولوجيا الإلكترونيات الاستهلاكية التي تتراوح من الجيل الخامس 5G إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي. أضافت سلسلة هواتف HUAWEI P40، التي تم إطلاقها في شهر مارس 2020، شريطًا جديدًا لتقنية التصوير عبر الهاتف الذكي، مما يوفر تجربة تصوير فائقة الدقة طوال اليوم للمستهلكين مع مجموعة ثلاثية من الهواتف الذكية مع كاميرات متطورة.