كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 14 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر المقاتلات الروسية تقصف مواقع في ريف إدلب الجنوبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم الثلاثاء، بأن المقاتلات الروسية قصفت مواقع في ريف إدلب الجنوبي.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الروسي، أن روسيا وتركيا أجرتا الدورية المشتركة الرابعة على الطريق السريع M4 في محافظة إدلب بسوريا.

وقال المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتنازعة: "وفقًا لاتفاق رئيسي روسيا وتركيا المؤرخ 5 مارس، في 15 أبريل، تم إجراء دورية أخرى - رابعة - روسية تركية مشتركة على امتداد الطريق السريع M4 في منطقة إدلب المتصاعدة التي تربط مدينتي حلب و وقعت اللاذقية"، كما أوردت وكالة "سبوتنيك".

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وقامت طائرات الجيش الروسي بدوريات على طول طريق ثابت في شمال سوريا.

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، في 5 مارس، التزامهما بصيغة أستانا بشأن سوريا، وأعلنوا وقف إطلاق النار في إدلب ووافقوا على دوريات مشتركة على الطريق السريع M4 المهم استراتيجيًا، الذي يربط حلب واللاذقية.

مسلحون لا يزالون يسيطرون على جيب صغير من محافظة إدلب شمال غرب سوريا.