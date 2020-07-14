كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 14 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر اختراق هاتف سياسي كاتالوني ببرنامج تجسس من قبل شركة إسرائيلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن روجر تورينت، المتحدث باسم برلمان كتالونيا الإقليمي، أن الدولة الإسبانية تتجسس عليه عبر التنصت على الهاتف، مؤكدًا تقريرًا نشرته صحيفتا الجارديان وإل باييس لأول مرة.

وقالت الصحف إن "تورنت" واثنين من السياسيين الانفصاليين الآخرين حذرهم الباحثون الذين يعملون مع خدمة الرسائل الفورية واتساب من فيسبوك من أن هواتفهم قد تم اختراقها ببرنامج تجسس يسمى "Pegasus" من قبل شركة NSO Group الإسرائيلية، كما أوردت وكالة "رويترز".

وقال مكتب رئيس الوزراء، إن الحكومة الإسبانية "ليست على علم" بأي تجسس من هذا القبيل على القادة الانفصاليين الثلاثة.

كانت التوترات بين قادة منطقة كتالونيا الانفصاليين والحكومة المركزية في مدريد عالية لسنوات، خاصة منذ محاولة الاستقلال الفاشلة في عام 2017.

رفضت شركة NSO، التي يشمل عملائها تطبيق القانون والحكومات حول العالم، القول ما إذا كانت قد باعت برنامج Pegasus لإسبانيا.

Advertisements

وقالت، إن برمجياتها "يتم تشغيلها بما يتماشى مع سياسات الحوكمة الرائدة في الصناعة من خلال الوكالات الحكومية المعتمدة فقط لمكافحة الإرهاب والجرائم الخطيرة، وحماية السلامة العامة".

وحسب "رويترز"، لم يرد فيسبوك على الفور على طلب للتعليق.

قال واتساب العام الماضي، إن Pegasus استهدف 1400 من مستخدميه. وأضاف، أن الهجوم استغل نظام مكالمات الفيديو لإرسال برامج ضارة إلى الأجهزة المحمولة.

وقالت صحيفة الجارديان البريطانية، دون ذكر مصدر، إن واتساب يعتقد أن الهجمات في إسبانيا وقعت على مدى أسبوعين في أبريل إلى مايو 2019، عندما استهدف برنامج التجسس 1400 مستخدم.

تم ربط برنامج التجسس Pegasus بالمراقبة السياسية في المكسيك والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وفقًا لمختبر Citizen Lab بجامعة تورونتو، الذي يبحث في المراقبة الرقمية.