كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 14 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر دول عربية تعلن تسجيل أول إصابة محلية بكورونا بعد نحو شهرين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية في تونس، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل أول إصابة محلية بفيروس كورونا، بعد حوالي شهرين دون إصابات محلية، باستثناء بعض الحالات الوافدة لعائدين من فرنسا وبلدان الخليج.

وكشفت السلطات الصحية التونسية، أن هذه الإصابة تعود لامرأة من مدينة جرجيس تلقت العدوى من ابنتها، التي عادت منذ شهر من فرنسا وتبين حملها لفيروس كورونا.

وأشارت السلطات الصحية التونسية، إلى أن وضعها الصحي الذي يستوجب مرافقا لها، حال دون نقلها إلى مركز الحالات الموجبة بالمنستير، فبقيت في الحجر الصحي الذاتي تحت رعاية والدتها، مع متابعتهما باستمرار.

وقد سجلت وزارة الصحة التونسية، 39 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا جميعها إصابات غير محلية، ليرتفع العدد الجملي للمصابين إلى 1302 حالة مؤكدة.

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هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 12,259 مليون إصابة، بينهم أكثر من 554 ألف حالة وفاة، وأكثر من 7,127 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.