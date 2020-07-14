كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 14 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر سياسي ليبي: التدخل المصري العسكري حتما قادم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المحلل السياسي الليبي البارز، رضوان فيتوري، أن البرلمان الليبي هو الجهة الواحيدة حصريا التي تمثل الشعب الليبي، موضحا أن إصدار مجلس النواب بيانا الساعة الواحدة ليلا يطلب فيه التدخل االمصري، يؤكد أن البرلمان الليبي وصل إلى قناعة كاملة بأن الحل العسكري هو الوحيد، فلم تعد المناورات والمبادرات تجدي مع الانتهاكات التركية.



وأضاف في تصريح خاص:" بالتأكيد أن مصر قلب العرب سوف تتدخل بكل قوة بثقلها وثقيلها لتردع تركيا الغازية التي تطمع بمصر وليبيا، فهناك وحدة مصير بين البلدين"، موضحا أن مصر العسكرية العملاقة قادرة على هزيمة أنقرة عبر التكاتف مع الجيس العربي الليبي لهزيمة اردوغان شر هزيمة.



وأكد أن التدخل المصري العسكري في ليبيا حتما قادم، موضحا أنه من المستبعد أن ترسل تركيا جيشا نظاميا للحرب في ليبيا.



وبين أن أردوغان لا يجرؤ على إرسال قوات نظامية لعدة أسباب أهمها، أن الحيش التركي لن ينسى له عندما امشاه عراة في شوارع تركيا، كما أنه في حالة تمرد وتملل ضد الرئيس التركي.



وذكر أن الرئيس الموهوم أنشأ ما يعرف بـ"حراس الليل" وهم قوات موازية لجيشه، بسبب خشيته من انقلاب الجيش التركي، وسيظل يدفع بمرتزقته من الليبيين المتاتركين من المليشيات الارهابية داعش والاخوان للقتال نيابة عنه في الداخل الليبي.

