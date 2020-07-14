قائد فيلق القدس: أيام عصيبة تنتظر أميركا وإسرائيل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتبر قائد قوة القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني، الجنرال إسماعيل قآني، أن "الجيش الأميركي أصبح منهك". متوعدًا بأن "أيامًا عصيبة تنتظر أميركا وإسرائيل"، وذلك في تصريحات صدرت عنه اليوم الثلاثاء.

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