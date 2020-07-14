يافا: مصاب بحالة حرجة في جريمة إطلاق نار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شخص بجراح وصفت بأنها حرجة إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في شارع "نباتيم" بمحاذاة حي العجمي في مدينة يافا، بعد ظهر اليوم الثلاثاء.

وقدم طاقم طبي الإسعافات الأولية للمصاب وهو يعاني من جراح خطيرة في القسم العلوي من جسده.

وأحيل المصاب على وجه السرعة إلى مستشفى "فولفسون" في حولون لاستكمال العلاج.

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ومن جانبها، ادعت الشرطة أن الجريمة وقعت على خلفية جنائية، فيما لم تعلن عن اعتقال أي مشتبه بالضلوع فيها.

وفي الوقت الذي تشهد فيه البلدات العربية تصاعدا خطيرا في أعمال العنف والجريمة، تتقاعس الشرطة عن القيام بدورها في كبح جماح هذه الظاهرة، وفي المقابل تنشط في إصدار أوامر منع نشر حول مجريات التحقيق في الجرائم.

وقتل منذ مطلع العام الجاري 2020 ولغاية الآن، 45 ضحية في جرائم قتل مختلفة بالمجتمع العربي، كما تبين من المعطيات أن من بين ضحايا جرائم القتل العرب في البلاد 8 نساء.