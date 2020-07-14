بالفيديو.. عارضة بلباس "فاضح" ترقص داخل مسجد الذخيرة في قطر

الثلاثاء 14 يوليه 2020

استنكر ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي سماح السلطات القطرية لموديل لاتينية بالرقص عند مسجد الذخيرة التاريخي، والذي يعد من أبرز المعالم الدينية والتاريخية في قطر، بلباس ”فاضح“ .. وفق “إرم نيوز“.



وظهرت الموديل، والتي تدعى فيوريلا تشرتشيانو، في مقطع الفيديو، وهي ترتدي ثيابا تكشف معظم جسدها، وتتراقص أمام المسجد التاريخي، في حين استهلت المقطع بعبارة: ”أهلا بكم في الدول العربية“، والتي تمت ترجمتها للغة الإنجليزية.

واعتبر معلقون ظهور الموديل، إساءة صارخة لهم وإهانة لمعالمهم الدينية وتقاليدهم، خاصة أن فيوريلا إحدى شهيرات مواقع التواصل الاجتماعي.

فمن هي الموديل فيوريلا تشرتشيانو؟

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تُعرّف فيوريلا على نفسها عبر حسابها في ”إنستغرام“ بأنها هاوية سفر وجابت أكثر من 36 بلدا، فيما استقرت -حاليا- في العاصمة القطرية، الدوحة.

وفيوريلا، البالغة من العمر 32 عاما، حاصلة على بكالوريوس في التسويق الرقمي، وهي من مواليد بيرو، وقد بدأت عملها كموديل في فترة مراهقتها، كما لعبت هوايتها في تصوير أماكن من مختلف دول العالم، دورا في تعزيز شهرتها عبر مواقع التواصل.

وتملك الموديل اللاتينية خط تصميم خاصا بها يدعى FC Style Peru، بينما يتابعها عبر تطبيق ”إنستغرام“ قرابة 285 ألف متابع.

ولم يصدر -على الفور- أي تعليق على الواقعة من قِبل السلطات القطرية.