الأمم المتحدة تدين مقتل جندي من قوات حفظ السلام وإصابة اثنين في أفريقيا الوسطى

الثلاثاء 14 يوليه 2020

أدان أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة بشدة مقتل أحد جنود حفظ السلام من رواندا و إصابة اثنين آخرين، خلال هجوم شنته اليوم عناصر يزعم إنتماؤها إلى جماعة العودة و الاستصلاح وإعادة التأهيل على قافلة تابعة لبعثة الأمم المتحدة في شمال غرب جمهورية أفريقيا الوسطى.



و أوضح بيان أدلى بها ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام أن الهجوم وقع على البعثة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى /مينوسكا/ في منطقة جيدزي الواقعة في محافظة نانا- مامبر، في شمال غرب البلاد.

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وعبر البيان عن خالص تعازي الأمين العام للأمم المتحدة لأسرة الجندي القتيل و شعب و حكومة رواندا متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

وشدد الأمين العام في بيانه على أن الهجمات ضد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة قد تشكل جرائم حرب بموجب القانون الدولي.

و دعا سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى إلى عدم ادخار أي جهد لتحديد هوية مرتكبي هذا الهجوم حتى يتسنى تقديمهم إلى العدالة بسرعة متعهدا بأن تواصل الأمم المتحدة دعم الجهود الوطنية للنهوض بالسلام و الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى والعمل، بشكل وثيق مع الشركاء الدوليين بهذا الصدد.