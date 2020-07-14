- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن 4 وفيات و 293 إصابة جديدة بـ" كورونا " في فلسطين والان مع التفاصيل
الثلاثاء 14 يوليه 2020
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن تسجيل 4 حالات وفاة و 293 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في فلسطين خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
واكدت الوزارة في بيان لها اليوم انه تم تسجيل 59 حالة تعاف منها 39 في الخليل و19 نابلس وبيت لحم وحالة في طولكرم، مشيرة إلى ان الحالات الموجودة في غرف العناية المكثفة عددها 18 حالة منها 6 حالات موصولة على أجهزة التنفس الاصطناعي.
و ذكرت الوزارة انه تم إجراء 3150 فحصاَ لعينات مشتبه بإصابتها مشيرة الى ان عدد الحالات النشطة الكلي 6372 حالة وحالات التعافي 1317 وعدد حالات الوفاة 45.
كانت هذه تفاصيل خبر 4 وفيات و 293 إصابة جديدة بـ" كورونا " في فلسطين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.