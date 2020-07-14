صانع انجاز العراق في 2007 ضمن أعظم المدربين بتاريخ كأس اسيا

وعلى امتداد تاريخ البطولة طوال 64 عاماً، نجح 16 مدرب في الفوز بلقب البطولة، مع محاولة العديد من المدربين للوصول إلى رفع الكأس.

والقى تقرير الاتحاد الاسيوي، الضوء على أبرز 10 مدربين شهدتهم البطولة، حيث يمكن للقراء المشاركة في الاستفتاء أدناه لتحديد المدرب الأبرز في تاريخ البطولة.



ويستمر التصويت حتى يوم الاثنين 20 تموز الجاري، عند الساعة 4 عصراً بتوقيت ماليزيا (توقيت غرينتش +8).

وتواجد مدرب اسود الرافدين البرازيلي جورفان فييرا ضمن المدربين الـ10 "الأعظم في تاريخ القارة".

وكتب الموقع عن فييرا قائلاً:

كان البرازيلي جورفان فييرا مهندس أحد أبرز الإنجازات في تاريخ كأس آسيا، عندما قاد منتخب العراق في رحلته الأسطورية من أجل التتويج بلقب كأس آسيا 2007 في منطقة آسيان.



وتغلب المنتخب العراقي خلال مشوار المنافسة على أستراليا وكوريا الجنوبية، قبل أن يسجل يونس محمود هدف الفوز الثمين 1-0 على السعودية في المباراة النهائية.

واستلم فييرا تدريب منتخب العراق قبل شهرين فقط من انطلاق المنافسة، ونجح في فترة قصيرة بصنع التناغم الذي أسفر عن الإنجاز التاريخي.

وضمت القائمة كل من: خليل الزياني – السعودية 1984، محمد رانجبار – إيران 1972، حشمت مهاجراني – إيران 1976، كارلوس البرتو بيريرا (الكويت 1980 والسعودية 1988)، انج بوستيكوغلو – أستراليا 2015، زيكو- اليابان 2004، فيليكس سانشيز قطر 2019، فيليب تروسييه (اليابان 2000)، جورفان فييرا (العراق 2007)، زاكاروني (اليابان 2011).