بالصورة.. برشلونة يُعلن عن قميصه للموسم الجديد

وقدمت شركة "نايكي" الأمريكية الراعي الرسمي لنادي برشلونة تصميمًا تعيد من خلاله الشكل الكلاسيكي المعروف عن قميص العملاق الكتالوني.

ويظهر قميص برشلونة من خلال خطوط طولية باللونين المميزين للنادي الأحمر والأزرق، مع وجود الراعي الرسمي للفريق شركة "راكوتن" اليابانية.



سيكون الشورت باللون الأزرق كما هو المعتاد من قبل برشلونة في السنوات القليلة الماضية، وكان الموسم الحالي يرتدي النادي قميص باللونين الأحمر والأزرق ولكن في شكل مربعات صغيرة مثل منتخب كرواتيا.

وقدم برشلونة القميص عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" على بعض اللاعبين من الفريق الأول لكرة القدم على رأسهم ليونيل ميسي، سيرجي روبيرتو، جيرارد بيكيه، أنطوان جريزمان، سيرجيو بوسكيتس وفرينكي دي يونج في الصور التالية: