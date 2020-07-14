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بالصورة.. برشلونة يُعلن عن قميصه للموسم الجديد

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2020-07-14 | 14:20

بالصورة.. برشلونة يُعلن عن قميصه للموسم الجديد

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أعلن نادي وصيف بطولة عن تصميم قميصه الجديد والذي سيخوض به الموسم المقبل 2020/2021 على ملعبه "كامب نو".
وقدمت شركة "نايكي" الأمريكية الراعي الرسمي لنادي برشلونة تصميمًا تعيد من خلاله الشكل الكلاسيكي المعروف عن قميص العملاق الكتالوني.

ويظهر قميص برشلونة من خلال خطوط طولية باللونين المميزين للنادي الأحمر والأزرق، مع وجود الراعي الرسمي للفريق شركة "راكوتن" اليابانية.


سيكون الشورت باللون الأزرق كما هو المعتاد من قبل برشلونة في السنوات القليلة الماضية، وكان الموسم الحالي يرتدي النادي قميص باللونين الأحمر والأزرق ولكن في شكل مربعات صغيرة مثل منتخب كرواتيا.

وقدم برشلونة القميص عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" على بعض اللاعبين من الفريق الأول لكرة القدم على رأسهم ليونيل ، سيرجي روبيرتو، جيرارد بيكيه، أنطوان جريزمان، سيرجيو بوسكيتس وفرينكي دي يونج في الصور التالية:

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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