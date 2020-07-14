بالصورة.. برشلونة يُعلن عن قميصه للموسم الجديد

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2020-07-14 | 14:20
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أعلن نادي برشلونة وصيف بطولة الدوري الإسباني عن تصميم قميصه الجديد والذي سيخوض به الموسم المقبل 2020/2021 على ملعبه "كامب نو".
ويظهر قميص برشلونة من خلال خطوط طولية باللونين المميزين للنادي الأحمر والأزرق، مع وجود الراعي الرسمي للفريق شركة "راكوتن" اليابانية.
سيكون الشورت باللون الأزرق كما هو المعتاد من قبل برشلونة في السنوات القليلة الماضية، وكان الموسم الحالي يرتدي النادي قميص باللونين الأحمر والأزرق ولكن في شكل مربعات صغيرة مثل منتخب كرواتيا.
وقدم برشلونة القميص عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" على بعض اللاعبين من الفريق الأول لكرة القدم على رأسهم ليونيل ميسي، سيرجي روبيرتو، جيرارد بيكيه، أنطوان جريزمان، سيرجيو بوسكيتس وفرينكي دي يونج في الصور التالية:
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