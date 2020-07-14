شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 4 وفيات و 293 إصابة جديدة بـ" كورونا " في فلسطين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن تسجيل 4 حالات وفاة و 293 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في فلسطين خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

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واكدت الوزارة في بيان لها اليوم انه تم تسجيل 59 حالة تعاف منها 39 في الخليل و19 نابلس وبيت لحم وحالة في طولكرم، مشيرة إلى ان الحالات الموجودة في غرف العناية المكثفة عددها 18 حالة منها 6 حالات موصولة على أجهزة التنفس الاصطناعي.

و ذكرت الوزارة انه تم إجراء 3150 فحصاَ لعينات مشتبه بإصابتها مشيرة الى ان عدد الحالات النشطة الكلي 6372 حالة وحالات التعافي 1317 وعدد حالات الوفاة 45.