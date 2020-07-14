شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكويت تسجل 666 إصابة جديدة وثلاثة وفيات بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة الكویتیة الیوم الثلاثاء تسجیل 666 إصابة جدیدة بمرض كورونا المستجد (كوفید-19)، خلال ال24 ساعة الماضیة لیرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 56174 فیما تم تسجیل ثلاث وفیات إثر اصابتھا بالمرض لیصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الیوم 396.



وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند وفقا لوكالة الأنباء الكویتیة (كونا) إن من بین الاصابات السابقة التي ثبتت إصابتھا حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتھا وأخرى قید البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطین لھا. وأوضح السند أن الحالات ال 666 تضمنت 421 حالة لمواطنین كویتیین بنسبة بلغت 21. 63 في المئة و245 حالة لغیر الكویتیین بنسبة 79. 36 في المئة.

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