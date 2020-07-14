شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للإعلام" يشكل لجنة مؤقتة للنظر فى الشكاوى العالقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن المجلس قرر تحويل جميع الشكاوى العالقة للجنة مؤقتة برئاسة صالح الصالحى للنظر فيها، مضيفا أن المجلس طالب بتقديم تقرير وافى بشأن الشكاوى لاتخاذ قرار بشأنها .

و أضاف كرم جبر ، خلال لقاءه بمحررى المجلس ، أن المجلس قرر تحويل الموقع الالكترونى لموقع خدمى و ليس صحفى و منع القرارات الشفوية، و عن حسم منصب الأمين العام، علق كرم جبر قائلا :"لابد أن نأخذ فرصتنا ما بين أكثر من مرشح ، قبل يوم 19 يوليو الجارى سننتهى من اختيار الأمين العام الجديد للمجلس".

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وأشار كرم جبر ، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، إلى أن المجلس له 23 صلاحية و سنمارسها جميعا بالشكل القانون، موضحا أن المجلس يتعاون مع وزارة الدولة للإعلام فى ضوء قرار رئيس الوزراء بصلاحيات الوزارة .