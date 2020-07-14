شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "الأعلى للإعلام": لم نأتى لفرض قيود و نحن مع إعطاء أكبر قدر من الحريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، إن المجلس ناقش خلال اجتماعه اليوم الأمور المالية و الإدارية المتعلقة بالميزانية و الإنفاق على الأنشطة التى ستنظم ، مضيفا أن المجلس سينظم ورشة عمل حول انتخابات مجلس الشيوخ بحضور رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات و عدد من القضاة و الصحفيين و الإعلاميين .

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و أضاف كرم جبر خلال لقاء بمحررى المجلس ، أن المجلس يعمل على تشكيل لجان الشكاوى و الترخيص، متابعا :" نستقر على الأسماء ما بين أكثر من مرشح ، الفترة القادمة تحتاج إلى مجهود ضخم، سنعقد جلسات حوارية حول مدونات المجلس السابق برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد و التى بذل فيها مجهود كبير .

وذكر كرم جبر أن المجلس سينظم جلسات حوارية مع عدد من الإعلاميين والصحفيين حول الضوابط المطلوب اتباعها فى مختلف القضايا ،مضيفا :" المجلس لم نأتى لفرض قيود نحن مع الحريات و اعطاء اكبر قدر و نحن مع حقوق المواطنين".