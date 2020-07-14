شكرا لقرائتكم خبر عن هتدفع كام عشان تتصالح فى مخالفات البناء .. إقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - العديد من الأسئلة التى تشغل المواطنين حول تطبيق القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع والمعدل بالقرار رقم 1 لسنة 2020، لعل أبرزها ما يتعلق بآلية تحديد قيمة المخالفة وفقا لسعر المتر المسطح، بالإضافة لتحديد مقابل التصالح.

تقوم اللجنة المشكلة، طبقا للمادة الخامسة من القانون، بتقسيم المحافظة أو نطاق ولاية الهيئة المختصة، بحسب الأحوال إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمرانى والحضارى، وحالة توافر الخدمات وتقدير قيمة المتر المسطح، مقابل التصالح، وتقنين الأوضاع لكل استخدام "سكنى ـ تجارى ـ ادارى ـ صناعى وغيرها"، بما لا يقل عن خمسين جنيها، ولا يزيد على ألفى جنيه للمتر المسطح.

ويصدر بتحديد قيمة المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع، قرارا من المحافظ، بناء على عرض اللجنة، ونشر بالوقائع الرسمية.

تقوم اللجنة الفنية المشكلة طبقا للمادة الثانية من القانون بالمعاينة وتحديد قيمة إجمالي مقابل التصالح وتقنين الأوضاع المطلوب سدادها بناء على سعر المتر المحدد بالمنطقة الواقع بها العقار الصادر بقرار من المحافظ، وإجمالى مسطح المخالفة على أن تراعى النسب الواردة بالمادة 7 من اللائحة التنفيذية للقانون بحسب نوعية المخالفة وذلك على النحو الآتى:

مخالفة البناء بدون ترخيص وتجاوز الاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية: 100% من قيمة المتر المسطح.

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مخالفة تغيير الاستخدام فى المناطق التى لها لها مخططات تفصيلية : 1005 من قيمة المتر المسطح.

مخالفة البناء بدون ترخيص و مطابق للاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية: 50% من قيمة المتر المسطح

مخالفة الرسومات المعمارية والإنشائية للترخيص الصادر وبذات المسطح وعدد الأدوار المرخص بها: 25% من قيمة المتر المسطح.

مخالفة الرسومات الإنشائية للترخيص ومطابقة الرسومات المعمارية:20% من قيمة المتر المسطح.

مخالفة الرسومات المعمارية و مطابقة الرسومات الانشائية: 5% من قيمة المتر المسطح

وذلك كله على ألا تقل قيمة المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع فى أى حال من الأحوال المتقدمة عن خمسين جنيها للمتر المسطح.