شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: 250 مليون جنيه لثالث مراحل إحلال شبكات ومحطات المياه والصرف بأسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال زيارته لمحافظة أسوان، لتفقد المشروعات التنموية والخدمية بها اليوم، تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أعمال مشروع إحلال وتجديد البنية التحتية بطريق السادات بمدينة أسوان، ورافقه كل من اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان.

وشدد رئيس الوزراء على اهتمام الدولة بتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين لاسيما فى مجال البنية التحتية، وبخاصة فى مجال مياه الشرب وخدمات معالجة مياه الصرف الصحى، للارتقاء بحياة المواطن فى مختلف أنحاء الجمهورية.

وخلال الجولة، أشار المهندس رفعت إسماعيل، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، إلى أن هذا المشروع يأتى ضمن المرحلة الأولى من خطة إحلال وتجديد شبكات ومحطات مياه الشرب والصرف الصحى بالمدينة، والتى سبق تخصيص مبلغ 44 مليون جنيه لتنفيذها.

Advertisements

وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة أن أعمال مشروع إحلال وتجديد البنية التحتية بطريق السادات تتضمن إحلال وتجديد شبكة مياه السادات بطول 3 كم، وبقطر 250مم، وتصل تكلفة هذه الأعمال إلى 3 ملايين جنيه، كما تتضمن أيضًا أعمال المشروع إحلال وتجديد شبكة انحدار الصرف الصحى بطول 1.5 بقطر 600 مم، وبتكلفة تصل إلى 16 مليون جنيه.

وفى هذا الصدد، نوّه المهندس رفعت إسماعيل إلى أن مشروعات المرحلة الأولى من خطة إحلال وتجديد شبكات ومحطات مياه الشرب والصرف الصحى بمدينة أسوان، تتضمن إحلال وتجديد كل من محطة رفع بركة الدماس، ومحطة رفع 13، وكذا رافع الكورنيش الجديد ورافع المحكمة، بالإضافة إلى محطة رفع العقاد، وخط طرد محطة رفع العقاد، بالإضافة إلى إحلال وتجديد خط طرد محطة سعد زغلول (قطر 560مم بطول 1500م/ط)، وإحلال وتجديد رافع الصداقة الجديدة.

وأشار رئيس مجلس إدارة الشركة إلى أن أعمال المرحلة الأولى قد أوشكت على الانتهاء، وجار إعداد بيان مفصل بالمشروعات التى ستتضمنها المرحلة الثانية من خطة إحلال وتجديد شبكات ومحطات مياه الشرب والصرف الصحى بمدينة أسوان، والتى ستتكلف 250 مليون جنيه، ومن المخطط أن تشمل مشروعات لتحسين الخدمات المقدمة من جانب مرفق المياه فى مناطق الشيخ هارون، ومطلع الإذاعة، إلى جانب مناطق وسط المدينة، ومناطق الزيداب، والسيل الريفى، ومنطقة كورنيش النيل، كما ستتضمن المرحلة الثانية مشروعات تتعلق بمرفق الصرف الصحى، منها ما يخص مشروعات الصرف الصحى لمناطق الكورنيش والجزيرة وسوق الحارث، والناصرية والسيل.

من جانبه، وافق رئيس الوزراء على تدبير مبلغ 250 مليون جنيه لإستكمال المرحلة الثانية، على أن يتم تدبير 100 مليون جنيه من احتياطيات الموازنة العامة للدولة، و150 مليون يتم توفيرها بعد إعادة ترتيب أولوياتها قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان.