شكرا لقرائتكم خبر عن "عربية البرلمان": تنظيم جماعة الإخوان الارهابية وراء الفوضى داخل ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى النائب أحمد فؤاد اباظة، وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب تأييده لتصريحات المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى أحمد المسمارى بتأكيد أن تركيا تستغل الفوضى السياسية التى سببها تنظيم الإخوان فى ليبيا وسعيها لتثبيت تنظيم الجماعه على الأراضى الليبية للسيطرة على النفط الليبى لإنقاذ اقتصادها المنهار.

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وقال " أباظة " فى بيان له أصدره اليوم، أنه وبعد فشل مشروع النظام الإرهابى التركى فى إحياء تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية داخل عدد من الدول العربية اتجه أردوغان وتميم إلى محاولة إحياء جماعة الاخوان الإرهابية داخل ليبيا، معتبرا أنه إذا وجد الدم والدمار فى أى دولة أو مكان داخل المنطقة فلابد وأن وراءه ذلك كل من نظامى أردوغان وتميم.

ووجه النائب أحمد فؤاد أباظة التحية والتقدير للجيش الوطنى الليبى بقيادة المشير خليفة حفتر، فى مواجهة الاعمال الإرهابية والاجرامية التى تقوم بها تركيا داخل الاراضى الليبية، مطالبا من القوى السياسية الشرعية داخل ليبيا والشعب الليبى الشقيق الوقوف صفا واحدا خلف الجيش الوطنى الليبى حتى يتم تحرير كامل الاراضى الليبية من دنس ورجس قوى الشر والظلام والإرهاب.