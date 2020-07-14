حادث مفجع.. 10 قتلى في حادث سير ببوجدور من بينهم أطفال

اهتز إقليم بوجدور صباح اليوم، على وقع حادثة سير مروعة، خلفت 10 قتلى وجريح، إثر إصطدام قوي بين سيارة خفيفة وشاحنة في حادثة سير خطيرة، على بعد 140 كلم جنوب بوجدور في إتجاه الداخلة.
وحسب المعطيات المتوفرة لـ”اليوم 24″ ، فإن الحادث خلف 10 قتلى، من بينهم أطفال.
وانتقلت السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي إلى عين المكان، وجرى نقل جثامين الهالكين صوب مستودع الأموات.
وينتظر أن تكون النيابة العامة المختصة، أمرت بفتح تحقيق في الموضوع، لبحث ملابسات الحادثة الأليمة.
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