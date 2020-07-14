عبد العزيز الستاتي: وزارة الثقافة أهانت روح “لكريمي”

عبر الفنان الشعبي، عبد العزيز الستاتي، عن استيائه من وزارة الثقافة، بسبب عدم نشرها لتعزية، بعد وفاة الكوميدي الشهير، لكريمي.
وشارك الستاتي، أمس الاثنين، على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي أنستغزام، صورته مع الكوميدي الراحل “لكريمي”، معتبرا أن عدم نشر تعزية في وفاته في موقع وزارة الثقافة إهانة لروح.
وكتب الستاتي في منشوره: “إن عدم نشر تعزية للفقيد الفنان الشعبي لكريمي في الموقع الرسمي لوزارة الثقافة يعتبر إهانة مباشرة لروح الفقيد، وللفن الشعبي المغربي بصفة عامة حشومة، وعيب، ووصمة عار أخرى تحسب”.
وتوفي الكوميدي، محمد بلحجام، الملقب بـ”لكريمي” نتيجة تعرضه لحادثة سير خطيرة في منطقة شيشاوة، ونقل مصابا إلى مستشفى ابن طفيل في مراكش ليودع الحياة متأثرا بإصابته في اليوم الموالي.
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